شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سعودية ناشئة في مؤتمر «رواد 2023» والمنتدى الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت 10 شركات سعودية ناشئة تحت مظلة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشأت" في مؤتمر رواد 2023، والمنتدى الخليجي السنوي لريادة الأعمال، الذي أقيم خلال الفترة من 20 - 22 نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة.

وضم المؤتمر أكثر من 70 شركة ناشئة مبتكرة من مختلف دول الخليج، وذلك بهدف التركيز على أهمية التعاون الريادي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الشركات الناشئة الخليجية على تبني ثقافة ريادية تنافسية تشجع على الابتكار والاستدامة في مجالات التحول الرقمي.

وشارك مدير عام بناء القدرات في "منشآت" ثاني الأحمد في جلسة نقاشية تحت عنوان "الوصول للبيانات وتنمية القدرات"؛ لتسهيل الوصول للبيانات والمعلومات الداعمة لرواد الأعمال الخليجيين، إضافة إلى مدير عام الابتكار م. عبدالمجيد العمراني، الذي شارك في جلسة نقاشية بعنوان "ثقافة ريادة الأعمال والإبداع"؛ لبحث البرامج والخدمات المقدمة لرواد الأعمال الخليجيين وتشجيع ثقافة الابتكار.

كما شارك مدير إدارة التمويل في "منشآت" عبدالمحسن بن جفال، في جلسة نقاشية بعنوان "الوصول للتمويل والاستثمار؛ للحديث عن السياسات والبرامج المتبعة لتسهيل الوصول للتمويل للشركات الخليجية الناشئة، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال من دول الخليج.

وحققت شركتان سعوديتان المراكز الأولى في منافسات "هاكثون الخليج" للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، متضمناً خمسة تحديات متعلقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي للمشاريع الريادية؛ بجوائز مالية قدرها 400 ألف ريال قطري، حيث فازت شركة Dgital Petroleum في تحدي تكنولوجيا الاستدامة، فيما حقق تطبيق "مدّكر" الفوز في تحدي تكنولوجيا التعليم.

وأتيحت الفرصة لعدد من رواد الأعمال المحليين المشاركة في المؤتمر؛ للحديث عن مشاريعهم الريادية، والتواصل مع نظرائهم الخليجيين بهدف تبادل الخبرات والمعلومات للإسهام في تعزيز الشراكات الخليجية، والاستفادة من ورش العمل والحوارات النقاشية؛ وعرض مشاريعهم على المستثمرين في المنطقة، لتوسيع شبكات أعمالهم خليجياً.