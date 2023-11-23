شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض الذهب.. أسعار السبائك فى الأسواق بالضريبة والمصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس بالسوق المصري، بعد نزول وهبوط الذهب من 2800 جنيه إلي 2735 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وفي السياق التالي أسعار السبائك الذهب. سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3226 جنيها بالضريبة والمصنعية سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7815 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15630 جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 31260 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 62520 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 97218 جنيها.

مصنعيات سبائك الذهب:مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعيات سبائك الذهب:مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

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