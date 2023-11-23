شكرا لقرائتكم خبر عن 679 مليار دولار إنفاق المستخدمين على خدمات السحابة العامة بحلول 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع إنفاق المستخدمين النهائيين على خدمات السحابة العامة حول العالم بنسبة 20.4% ليصل إلى 678.8 مليار دولار بحلول عام 2024، وذلك من الرقم المتوقع لعام 2023 والبالغ 563.6 مليار دولار.

وقال التقرير: إن الخدمات السحابية أصبحت ركناً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه، لكن ذلك لا يعني إيقاف أو إبطاء الابتكارات المتعلقة بها إذ أن الأوضاع آخذة بالتغير بالنسبة لمزودي الخدمات السحابة حيث لم تعد نماذج الخدمات السحابية هي المحرك لنتائج المؤسسات، بل على العكس أصبحت نتائج المؤسسات هي التي تحدد معالم نماذج الخدمات السحابية".

خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

أضاف: "إن المؤسسات التي تقوم بنشر خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي على سبيل المثال سوف تنظر إلى خدمات السحابة العامة وفقاً لنطاق البنية التحتية المطلوبة".

وتابع: "بهدف نشر خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي بكفاءة، ستطلب المؤسسات من مزودي الخدمات السحابية معالجة المسائل غير التقنية المتعلقة بالتكلفة، والجوانب الاقتصادية، والسيادة، والخصوصية، والاستدامة. ونتيجة لذلك، سيتمكن كبار مزودي الخدمات السحابية من انتهاز الفرص الجديدة لتحقيق العائدات بسبب توسع نطاق تبني خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي".

سوق البنية التحتية

ومن المتوقع أن تشهد جميع مجالات سوق الخدمات السحابية نمواً ملموساً في عام 2024، إذ تشير التوقعات إلى أن سوق البنية التحتية المقدمة كخدمة سيسجل أعلى مستويات إنفاق المستخدمين النهائيين خلال عام 2024 بنسبة 26.6%، يليه سوق المنصات المقدمة كخدمة بنسبة 21.5%.

ويعتبر الانتشار المتواصل للمنصات السحابية للقطاعات من التوجهات الرئيسية الأخرى التي تدفع الإنفاق السحابي، والتي تتعامل مع نتائج أعمال قطاعات محددة من خلال دمج خدمات البرمجيات المقدمة كخدمة، والمنصات المقدمة كخدمة، والبنية التحتية المقدمة كخدمة في عروض خدمات شاملة ذات قدرات مرنة، وذلك بهدف تسريع تنفيذ مبادرات الأعمال الخاصة بها وزيادة حجمها لتتخطى النسبة المتوقعة لعام 2023 والبالغة 15%.

نمو المنصات السحابية

وقال التقرير الصادر عن «جارتنر»: إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيدعم نمو المنصات السحابية للقطاعات، وقد تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القابلة للتطبيق في عدد من القطاعات مستويات ملموسة من التخصيص، ما يؤثر على قابلة التطوير المستقبلي والكفاءة من حيث التكلفة.

وأفاد بأنه يمكن لمزودي خدمات السحابة العامة أن يصبحوا شركاء في عملية التبني المسؤول والمخصص لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي وذلك بناء على نفس التوجهات التي جرى تطبيقها في الخدمات السحابية والسحابة السيادية والسحابة الموزعة الخاصة بالقطاعات المختلفة.