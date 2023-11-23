“منشآت” تختتم مشاركتها في مؤتمر “رواد” 2023 والمنتدى الخليجي في الدوحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مشاركتها في مؤتمر “روّاد” 2023، والمنتدى الخليجي السنوي لريادة الأعمال، الذي أقيم خلال الفترة من 20 – 22 نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 10 شركات سعودية ناشئة.

وضم المؤتمر أكثر من 70 شركة ناشئة مبتكرة من مختلف دول الخليج، وذلك بهدف التركيز على أهمية التعاون الريادي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الشركات الناشئة الخليجية على تبني ثقافة ريادية تنافسية تشجع على الابتكار والاستدامة في مجالات التحول الرقمي.

وشارك مدير عام بناء القدرات في “منشآت” ثاني الأحمد في جلسة نقاشية تحت عنوان “الوصول للبيانات وتنمية القدرات”؛ لتسهيل الوصول للبيانات والمعلومات الداعمة لرواد الأعمال الخليجيين، إضافة إلى مدير عام الابتكار المهندس عبدالمجيد العمراني، الذي شارك في جلسة نقاشية بعنوان “ثقافة ريادة الأعمال والإبداع”؛ لبحث البرامج والخدمات المقدمة لرواد الأعمال الخليجيين وتشجيع ثقافة الابتكار، إلى جانب مشاركة مدير إدارة التمويل في “منشآت” الأستاذ عبدالمحسن بن جفال، في جلسة نقاشية بعنوان “الوصول للتمويل والاستثمار؛ للحديث عن السياسات والبرامج المتبعة لتسهيل الوصول للتمويل للشركات الخليجية الناشئة، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال من دول الخليج.

وحققت شركتان سعوديتان المراكز الأولى في منافسات “هاكثون الخليج” للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، متضمناً خمسة تحديات متعلقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي للمشاريع الريادية؛ بجوائز مالية قدرها 400 ألف ريال قطري، حيث فازت شركة Dgital Petroleum في تحدي تكنولوجيا الاستدامة، فيما حقق تطبيق “مدّكر” الفوز في تحدي تكنولوجيا التعليم، كما أتيحت الفرصة لعدد من رواد الأعمال المحليين المشاركة في المؤتمر؛ للحديث عن مشاريعهم الريادية، والتواصل مع نظرائهم الخليجيين بهدف تبادل الخبرات والمعلومات للإسهام في تعزيز الشراكات الخليجية، والاستفادة من ورش العمل والحوارات النقاشية؛ وعرض مشاريعهم على المستثمرين في المنطقة، لتوسيع شبكات أعمالهم خليجياً.