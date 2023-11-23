شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 25493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 30641 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 10849 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 7456 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 5774 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ارابيا انفستمنتس هولدنج، ومصر للأسواق الحرة، والتعمير والاستشارات الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ودلتا للإنشاء والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 8.1 مليون سهم، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 325.5 ألف سهم، 2558 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 142.5 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي جي بي كوربوريشن، وراية القابضة للاستثمارات المالية 205.9 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 550 ألف سهم، 110 ألف سهم، 8.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 904 آلاف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 9035 سهم، 830 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الأولى عدد 300 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية عدد 1.4 مليون سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.23% من أسهم رأس المال.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 62%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضريبة 400.5 مليون جنيه بنسبة نمو 92%، وزادت الاستثمارات إلى 102 مليون جنيه في يونيو عام 2023 بنسبة نمو 938%.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 9%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضريبة 350.5 مليون جنيه بنسبة نمو 25%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن انخفاض إيرادات المبيعات 142 مليون جنيه، وزيادة مصروفات التمويل بقيمة 114 مليون جنيه، وزيادة إيرادات الاستثمارات بقيمة 136 مليون جنيه، وانخفاض خسائر فروق العملة بقيمة 177 مليون جنيه.

في سياق منفصل قالت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إن المستثمر الرئيسي وهي شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية سدد 617 ألف جنيه من إجمالي المديونية 3.6 مليون حنيه بخلاف الغرامات لجهاز مشروعات أراضي، وذلك لسداد باقي المديونية المستحقة على قطعة الأرض المخصصة من جهاز المشروعات لمشروع السخنة بمساحة إجمالية 18818 متر.