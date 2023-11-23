شكرا لقرائتكم خبر عن 13 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.8%.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيــا: بلغـت قيمــة الصــادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 25.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان : بلغــت قيمـة الصـادرات (929 مليون دولار) بنسبه 19.6% من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغــت قيمــة الصــادرات (822 مليون دولار) بنسبه 17.4 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا :بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل.

5- تونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1. ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 495 مليون دولار ) بنسبة 27.6 %من اجمالي أهم السلع.

2. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9 % من اجمالي أهم السلع .

3. أسمدة بلغت قيمة الصادرات (375 مليون دولار ) بنسبة 20.9% من اجمالي أهم السلع .

وبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1144 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- السودان: بلغــت قيمـة الــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 44.1% من إجمالي التكتـل.

2- كينيا :بلغت قيمة الـواردات (308 مليون دولار) بنسبه 26.9% من إجمالي التكتل.

3- ليبيـا: بلغــت قيمـــة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 7.8 % من إجمالي التكتل.

4- تونس : بلغت قيمة الواردات (72 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.

5- بنين : بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 281 مليون دولار ) بنسبة 31.5 % من اجمالي أهم السلع.

2. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 23.1 % من اجمالي أهم السلع .

3. قطن بلغت قيمة الواردات ( 199 مليون دولار ) بنسبة 22.3 % من اجمالي أهم السلع .