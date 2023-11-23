شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11078 نقطة، وبتداولات بلغت 4.141 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 167.884 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.097 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 105 شركات

ارتفعت أسهم 105 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 110، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أسترا الصناعية، والعمران، والباحة، والتطويرية الغذائية، وبحر العرب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ولاء، وأديس، والرياض، والزامل للصناعة، ومعادن، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 24139 نقطة، وبتداولات بلغت 14.104 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.091 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.907 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 75 شركة مدرجة في السوق الموازية.