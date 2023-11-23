شكرا لقرائتكم خبر عن «البخور الذكي» تعتزم إصدار صكوك مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة البخور الذكي للتجارة إصدار أدوات دين "صكوك" مقومة بالريال السعودي وذلك عبر تعيينها شركة آفاق المالية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية كمدير الترتيب الوحيد وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه،

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة الطرح 30 مليون ريال، فيما ستطرح على عدة إصدارات تحدد قيمها في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.

وأضافت أن الهدف من الطرح: دعم أنشطة الشركة التشغيلية وغرض التوسعات الدولية، فيما لا يشترط موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج.

وكان مجلس الإدارة قد قرر إصدار صكوك مقومة بالريال، بتاريخ 1445-05-08 الموافق 2023-11-22.