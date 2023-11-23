شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات «سعودية - جزائرية» لتعزيز التعاون في الرقابة على صناعة الحلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، د. هشام الجضعي، مع وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الطيب زيتوني، نقل المعرفة والتجارب الناجحة في الرقابة على الصناعات وتداول المنتجات المحلية، والرقابة على الاستيراد وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على صناعة الحلال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة بالوزير الجزائري في المقر الرئيس للهيئة بالرياض اليوم، بحضور القائم بأعمال سفارة الجزائر بالرياض.

وناقش الجانبان التواصل الفعال بين الجهات الرقابية والتنظيمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبحثا فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التنظيم والرقابة ودعم الاستثمار في صناعة وتداول المنتجات الغذائية والدوائية في البلدين.