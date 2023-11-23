شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 11 شوال 1444ه إلى 16 ربيع الثاني 1445هـ الموافق (1 مايو 2023م إلى 31 اكتوبر 2023، بقيمة 53.750 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 162,881,100، مشيرة إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.33 ريال.

وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3%، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30

وأفادت بأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-05-14 الموافق 2023-11-28.

ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.