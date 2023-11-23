أمانة جازان تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع القرية الجازانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

طرحت أمانة منطقة جازان، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع القرية الجازانية ” القرية التراثية ” بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان مع الخدمات المساندة لها، على مساحة 484.670 متراً مربعاً، وبعقد يمتد لـ 50 عاماً.

ودعت الأمانة، الراغبين بالدخول في المنافسة على الفرصة الاستثمارية والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول عبر تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو عبر الرابط: furas.momra.gov.sa .