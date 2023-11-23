وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعلن عن إطلاق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”, التي تُمكن الراغبين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني؛ سعياً للاستفادة من الخبرات المحلية، ونقل المعرفة العملية بما يخدم قطاعيّ الصناعة والتعدين بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن ترخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية يُمنح وفقاً لعدة شروط؛ منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة، أو كلية من المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المُعترف بها، إضافة إلى ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

وبينت الوزارة أن الترخيص يُمنح في حال وجود خبرة عملية مُوثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات، أو غيرها من شركات، أو مؤسسات القطاعين الصناعي، أو التعديني، ويُمنح ترخيص ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني حسب تصنيف فئة الترخيص وهي (ممارس – أخصائي – خبير) وفقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية.

ويمكن للراغبين في استخراج التصريح طلب الحصول عليه من خلال خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”، وتقديم جميع المستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي:

https://lcp.mim.gov.sa/ar/login.