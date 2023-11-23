القصبي يلتقي بوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمقر الهيئة في مدينة الرياض، اليوم، بمعالي وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، والوفد المرافق لمعاليه.

وأكَّد القصبي أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص بين البلدين في مختلف المجالات، وبناء علاقات إستراتيجية مع جمهورية الجزائر الشقيقة بما يصب في مصلحة البلدين، إضافةً إلى توفير واستكشاف مجالات وفرص تعاون تخدم برامج المملكة وأهدافها لمواكبة التطورات المختلفة.

وشدد معاليه على حرص المملكة في تعزيز علاقاتها التجارية مع جمهورية الجزائر الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية التي تسهم في التعريف بالفرص وزيارة صادرات المملكة، وأهمية الالتزام بتسهيل إجراءات دخول السلع والمنتجات لكلا البلدين، من خلال تقليل القيود الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 2018-2022، بلغ حوالي 12.6 مليار ريال، إذ سجلت اللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَرة، بينما سجلت المنتجات المعدنية كأبرز السلع الجزائرية المستوردة في المملكة.