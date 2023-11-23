شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسيى للبورصة بنسبة 4.66% خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 63.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.710 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.127 تريليون جنيه إلى 1.178 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 331.8 مليار جنيه إلى 337.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.458 تريليون جنيه إلى 1.516 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.9%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 204.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.654 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 203.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.379 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.67%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 235.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.7 مليار جنيه، بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 251.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.3 مليار جنيه بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 486.8 ألف عملية.