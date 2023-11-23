شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظم الشركات الناجحة شؤونها المالية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سواء كنت رائد أعمال متمرسًا أو بدأت للتو مشروعك الخاص، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لشركتك هو تنظيم الأمور المالية، ومن خلال تطوير استراتيجية قوية لتمويل أعمالك، يمكنك الاستعانة بأقوى التقنيات لتقليل تكاليف الأعمال والتخطيط للمستقبل، وفق ما ذكر موقع بانك رايت.

ابدأ بالطريقة المالية الصحيحة

تعد المراحل الأولى لبدء عملك هي أفضل وقت لإعداد نفسك للصحة المالية على المدى الطويل. ويمكن أن تكون خطة عملك بمثابة خريطة الطريق الخاصة بك. غالبًا ما تغطي خطة العمل التقليدية كل شيء بدءًا من الأرقام المالية وحتى خطتك التطلعية وأهدافك المالية. ويمكنك أيضًا البحث عن الموارد التي تساعدك على بدء عملك . كما يمكن للمنظمات المحلية المختلفة مساعدتك في العثور على التمويل والموارد لبدء عملك. ومع ذلك، يجب عليك التأكد من أنك مستعد ماليًا لتخصيص مبلغ كبير من المال، خاصة في وقت مبكر. في حين أن المبالغ يمكن أن تختلف بشكل كبير اعتمادًا على مجال عملك، إلا أن البيانات تظهر أن أصحاب الأعمال الصغيرة ينفقون حوالي 40 ألف دولار في عامهم الأول وحده.

تطوير ميزانية العمل

إن إنشاء ميزانية عمل يشبه إنشاء ميزانية لأسرتك. إذا كنت تريد أن تتأكد من أنك تنفق في حدود إمكانياتك وتقترض لخلق الثروة بدلاً من استنزافها فبدون ميزانية فإنك تخاطر بالإفراط في الإنفاق والانحدار إلى الديون. ومن بين الأسئلة التي ستحتاج إلى إجابة حتى تتمكن من تطوير ميزانية عمل واقعية ومرنة ما يلي:

- ما حجم رأس المال الذي لديك الآن وماسيأتي قريبًا؟

- ما هي التكاليف الثابتة والمتغيرة لشركتك؟

- هل لديك أموال مخصصة للنفقات المستقبلية أو حالات الطوارئ؟

وبمجرد حصولك على ميزانية عملك، يمكنك إنشاء بيان الربح والخسارة (P&L) أو بيان الدخل.

وفي هذا السياق، من المهم التخطيط للنفقات خلال فترة زمنية محددة مثل ربع سنة أو سنة مالية. كما ستحتاج إلى هذه الجهود إذا اخترت التقدم بطلب للحصول على قرض تجاري .

اختر برنامج المحاسبة المناسب

يمكن للأدوات المناسبة أن تحفاظ على ميزانية عملك أسهل كثيرًا وتوفر لك الوقت عندما يأتي موسم الضرائب ودفع الرسوم. ومن القواعد المهمة لأي منظمة كرائد أعمال أو مالك شركة صغيرة أن تفصل بين تكاليف الأعمال والتكاليف الشخصية. ومن الحكمة أن يكون لديك حساب إيداع مخصص للاستخدام التجاري فقط.

ولن يساعدك الحساب المنفصل على البقاء على دراية بالتدفق النقدي فحسب، بل إذا واجهت شركتك مشكلة قانونية فيمكن حماية أصولك الشخصية من الدعاوى القضائية وعمليات التدقيق، كما يقول بوب مارشال المدير التنفيذي لنمو الأعمال ولتطوير الأعمال الصغيرة في ويلز فارجو.

المراجعات أو عمليات التدقيق المنتظمة

حتى مع وجود أفضل الأنظمة المعمول بها قد يكون من السهل أن تنهار إدارتك المالية عندما تكون مشغولاً. وإذا حدث ذلك، وانتظرت وقتًا طويلاً للعودة إلى المسار الصحيح فإن كل هذا العمل الشاق الذي قمت به لعمل ميزانيتك يمكن أن يصبح في حالة من الفوضى، ولهذا يجب إجراء مراجعة شهرية على الأقل لأموالك.