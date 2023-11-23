شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التجارة" بنسبة 8.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.4%، يليه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، 2.1%، 2%، على التوالي، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%.

وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.5%، وهبط قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.