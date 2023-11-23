وزارة التجارة: 28% نمو سجلات النقل والشحن البحري في الشرقية بنهاية الربع الثالث 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط النقل والشحن البحري في المنطقة الشرقية بنسبة 28%، بنهاية الربع الثالث 2023م.

وبينت الوزارة أن السجلات التجارية للنقل والشحن البحري في المنطقة الشرقية بلغت 397 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 310 سجلات تجارية بنهاية الربع المماثل من العام 2022م.

ويعد نشاط النقل والشحن البحري أحد أنشطة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو قطاع حيوي في رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.