شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ ارتفع رصيد البنك التجاري الدولي إلى 199.434 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 98.135 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 351.164 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 273.271 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.225 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.