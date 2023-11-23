شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي يعترض على سياسات صندوق النقد والبنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يريد بحث إصلاح المؤسسات المالية خلال رئاسة بلاده لمجموعة العشرين، في الفترة من الأول من ديسمبر المقبل إلى الثلاثين من نوفمبر من العام المقبل.

وجاءت تصريحات لولا دا سيلفا، خلال اجتماع لتشكيل المجلس الوطني لمجموعة العشرين في برازيليا.

سياسات صندوق النقد والبنك الدولي

وقال الرئيس البرازيلي إنه "ليس من الممكن لمؤسسات بريتون وودز، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والكثير غيرهما، مواصلة العمل كما لو أنه لم يحدث شيء في العالم.

وأضاف: وكما لو أنه قد تم حل كل شيء، وإقراض أموال لسداد ديون وليس إنشاء أصل منتج".

رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين

واستشهد الرئيس البرازيلي بديون الأرجنتين وديون دول أفريقية.

بالإضافة إلى ذلك ستحظى قضايا محاربة تغير المناخ ومكافحة الجوع والفقر بأولوية اهتمامات رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين.