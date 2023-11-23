شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي السويدي يقرر تثبيت سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السويدي اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على خلاف التوقعات.

في الوقت نفسه أعرب عن استعداده لزيادة أسعار الفائدة مجددًا، إذا تدهورت آفاق التضخم.

أسعار الفائدة في السويد

وقرر المجلس التنفيذي للبنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4% في حين كان المحللون يتوقعون زيادة الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك بدأ دورة تشديد السياسة النقدية الحالية في مايو من العام الماضي، عندما كان معدل الفائدة صفر في المئة.

وأوضح البنك المركزي، أن المجلس التنفيذي يرى أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون انكماشية، وجاهزة لزيادة الفائدة مجددا إذا تدهورت آفاق التضخم".

احتمالية زيادة أسعار الفائدة

وتشير توقعات البنك إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مجددًا في بداية العام المقبل. وبلغ معدل التضخم في السويد خلال أكتوبر الماضي 6.5% متراجعًا من مستويات قياسية، وفق آخر أرقام هيئة الإحصاء السويدية.

في حين أن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي هو 2%، يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة في الشهر الماضي استقرار إجمالي الناتج المحلي للسويد خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وجاء هذا مع ارتفاع تكاليف الإقراض وارتفاع معدل البطالة مما أثر سلبا على الإنفاق في أكبر اقتصاد بمنطقة شمال أوروبا.

اقتصاد السويد

ولم يسجل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث بعد حساب المتغيرات الموسمية أي تغيير عن الربع الثاني من العام.

وجاءت بيانات مكتب الإحصاء السويدي، بعد أن أظهر الاقتصاد قدرًا أكبر من المرونة في ظل التضخم المرتفع وزيادة تكاليف الاقتراض.

وتواجه السويد انكماشًا اقتصاديًا أكبر من أغلب الدول الأوروبية، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.