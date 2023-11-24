شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تقرر مد فترة تلقى طلبات الالتحاق للوظائف الهندسية لـ 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف الهندسية للحاصلين على بكالوريوس الهندسة التى تم الإعلان عنها حتى 30 نوفمبر الجاري و التى كان من المقرر أن تنتهى اليوم الجمعة، على أن يتم التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيا وحصريا من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة.

و أضافت هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكتروني https://nppa.gov.eg/employment/default على أن يتم تلقى طلبات وظائف التعيين للراغبين في التقديم إلى وظائف العلوم من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وبالنسبة للراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية تتلقى الهيئة طلباتهم من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل ، على أن تبدأ من اليوم التالى وحتى 14 ديسمبر فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.

و تتقلى طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر، معلنا أنه سيتم خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر، سيتم تلقى طلبات جميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم.