شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تقرر مد فترة تلقى طلبات الالتحاق للوظائف الهندسية لـ 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
و أضافت هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكتروني https://nppa.gov.eg/employment/default على أن يتم تلقى طلبات وظائف التعيين للراغبين في التقديم إلى وظائف العلوم من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري.
وبالنسبة للراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية تتلقى الهيئة طلباتهم من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل ، على أن تبدأ من اليوم التالى وحتى 14 ديسمبر فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.
و تتقلى طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر، معلنا أنه سيتم خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر، سيتم تلقى طلبات جميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم.
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