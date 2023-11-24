شكرا لقرائتكم خبر عن بحلول 2027.. كوت ديفوار تتوقع إنتاج 250 ألف برميل نفط يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المناجم والبترول والطاقة في كوت ديفوار مامادو سانجافووا كوليبالي إن إنتاج النفط يشهد ارتفاعًا من 50 ألف برميل يوميًا حاليًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027.

وقال في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، إن إنتاج حقل بالين الذي تتولى تشغيله شركة إيني الإيطالية، سيجعل من الممكن زيادة إنتاج ساحل العاج من النفط.

وأضاف أن "تطوير موارد النفط يسمح للبلاد بتنويع أسباب نموها".

20 ألف برميل يوميًا

وقالت شركة إيني في بيان، إن حقل بالين ينتج حاليًا 20 ألف برميل في اليوم.

وبدأت الشركة في إنتاج الزيوت النباتية بالبلاد لتغذية مصافيها الحيوية التي تعيد تدوير النفايات الناتجة عن إنتاج المطاط.

وقال المدير التنفيذي للشركة الإيطالية كلاوديو ديسكالزي في بيان: "مع البدء في إنتاج الزيوت النباتية في ساحل العاج، نتخذ خطوة تتماشى تمامًا مع استراتيجيتنا للتخلص من الكربون".