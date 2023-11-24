شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. "منتدى الاستثمار" يطرح 157 فرصة بـ 22 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا السبت المقبل، "منتدى الحدود الشمالية للاستثمار"، الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، في مدينة عرعر بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

ومن المقرر أن يطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية في منطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، في عدد من القطاعات المستهدفة، مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

7 جلسات حوارية

وسيشهد المنتدى عقد 7 جلسات حوارية يشارك فيها وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ونائب وزير التعليم د. محمد بن أحمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ولت، ووكيل محافظ البنك المركزي للأبحاث والشؤون الدولية د. فهد الشثري، وعدد من المسؤولين الحكوميين الدوليين.

ويستعرض المنتدى من خلال جلساته، التوجهات والآفاق والفرص الاستثمارية في منطقة الحدود الشمالية، وسبل تحفيز نمو الاستثمار واستدامة الأعمال وبرامج الدعم والحلول التمويلية للمستثمرين.

فضلًا عن جهود مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تنشيط التجارة والاستثمار، والمبادرات الحكومية لتمكين المستثمرين في المنطقة.