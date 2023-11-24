شكرا لقرائتكم خبر عن "غاز آمن..بيت آمن"..7 نصائح للتعامل مع الغاز بالمنازل مع اقتراب الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة معدلات استخدام سخانات الغاز الطبيعى بالمنازل،نشرت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول مجموعة من المعلومات التوعوية تحت شعار "غاز آمن ..بيت آمن"، للتعامل مع الغاز الطبيعى فى المنازل وذلك من أجل سلامة الجميع وأمنهم، وخاصة خلال فصل الشتاء و زيادة الوعي العام حول الإجراءات السليمة التي ينبغي اتخاذها أثناء التعامل مع الغاز الطبيعي وكيفية استخدامه في المنازل وتضمنت تلك النصائح الأتى

1- عدم غلق فتحات التهوية في أماكن الغاز مثل "المطابخ والحمامات".

2-عدم إشعال أي مصدر لهب في حال الشك في وجود تسرب للغاز.

3-سرعة غلق محابس الغاز وتجنب استخدام مفاتيح الكهرباء.

4-عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها.

5-أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

6-- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات "الهواية" نهائيا.

7-عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان لأى سبب من الأسباب و عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للغاز عن طريق العميل.