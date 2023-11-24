شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف أوبك بلس سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 0213 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.4%، إلى 81.71 دولار، بعد أن انخفضت 0.7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا، أو 0.5%، إلى 76.72 دولار، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الخميس، لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا الخامين إلى تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف أوبك بلس، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.

وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، السوق بإعلانه يوم الأربعاء أنه سيؤجل اجتماعًا وزاريًا لمدة 4 أيام حتى 30 نوفمبر.

توقع تمديد التخفيضات

وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة: "يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحًا الآن هي تمديد التخفيضات الحالية".

وأدى التأجيل المفاجئ في البداية إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما وصل إلى 4%، وتراجع الخام الأمريكي بما وصل إلى 5% في التعاملات خلال يوم الأربعاء.

وظل التداول ضعيفًا بسبب العطلة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للطلب، قال المحللون إن ضعف هوامش التكرير أدى إلى تراجع الطلب على النفط الخام من المصافي الأمريكية.

نمو الطلب في الصين

وفي الصين، يقول محللون إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى نحو 4% في النصف الأول من 2024، مقارنة بمستويات النمو القوية بعد جائحة كورونا في عام 2023، إذ تؤثر أزمة قطاع العقارات في البلاد على استخدام الديزل.

ومن المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويًا، إذ تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية بتروبراس استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي بحلول عام 2028، من 2.8 مليون برميل يوميًا في 2024.