شكرا لقرائتكم خبر عن مع ضعف الدولار.. أسعار الذهب تتجه لثاني مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بضعف الدولار، مع تزايد ثقة الأسواق في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع 0.7% هذا الأسبوع، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 1993.40 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: "كان الموضوع السائد في الأسواق المالية خلال الأسبوع المنصرم هو انخفاض العوائد وهبوط الدولار الأمريكي، ويساعد ذلك على ارتفاع الذهب".

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، ويتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.4568%.

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل تتباطأ في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المرتفعة.

توقعات أسعار الفائدة

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع، أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26% تقريبًا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.69 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1049.55 دولار.

واستقر البلاتين عند 915.57 دولار، لكنه يتجه لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني.