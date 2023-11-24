شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 0.1% للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل تراجع انفاق المستهلكين الألمان.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1% خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي، في تأكيد لبيانات أولية.

كما تراجع انفاق المستهلكين بنسبة 0.3% في الربع الثالث مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النمو العالمي يعتبر بمثابة رياح عكسية أمام قطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا، حيث أعلنت العديد من الشركات الصناعية الألمانية اتخاذ إجراءات لخفض النفقات.

وتعتزم شركة باسف الألمانية العملاقة للصناعات الكيميائية خفض استثماراتها بنسبة 15% تقريبًا على مدار السنوات الأربع المقبلة. وذكرت بلومبرج أن ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تنبأ صندوق النقد الدولي أنه سوف يتعرض للانكماش خلال العام الجاري.