شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنظيم الاتصالات يلتقى بنظرائه من الإمارات والسعودية وفرنسا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تبادُل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي مع هيئات تنظيم الاتصالات بما ينعكس على تطور سوق الاتصالات المصري، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.

التقى المهندس حسام الجمل بكل من المهندس ماجد المسمار رئيس هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وجيلاس برجانت رئيس الهيئة الوطنية للترددات بفرنسا، وجيسيكا روسنورسيل رئيس الوكالة الفيدرالية للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد بحثت اللقاءات تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات البشرية في مجال الاتصالات، كما ناقشت سبل رفع رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وكيفية الاستغلال الأمثل للترددات في التكنولوجيات الحديثة، وتت مشاركة الأفكار والتجارب الخاصة بالقضايا المشتركة بين كافة الأطراف.