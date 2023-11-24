شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنظيم الاتصالات يلتقى بنظرائه من الإمارات والسعودية وفرنسا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
التقى المهندس حسام الجمل بكل من المهندس ماجد المسمار رئيس هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وجيلاس برجانت رئيس الهيئة الوطنية للترددات بفرنسا، وجيسيكا روسنورسيل رئيس الوكالة الفيدرالية للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد بحثت اللقاءات تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات البشرية في مجال الاتصالات، كما ناقشت سبل رفع رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وكيفية الاستغلال الأمثل للترددات في التكنولوجيات الحديثة، وتت مشاركة الأفكار والتجارب الخاصة بالقضايا المشتركة بين كافة الأطراف.
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