شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار سياسته النقدية لكبح التضخم، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية من 35% إلى 40 %.

ويأتي هذا الرقم بأكثر مما كان متوقعًا.

سياسات التشديد النقدي في تركيا

وأشار البنك المركزي، أن رفع سعر الفائدة سوف يبطئ وتيرة التشديد النقدي ويضع حدًا لها في فترة قصيرة من الزمن.

لكن البنك المركزي التركي أعطى إشارة قوية، إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا ذروته عند 85 % في أكتوبر 2022 ثم ارتفع مجدداً إلى 61 % في شهر أكتوبر الماضي.

التضخم في تركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عيّن 3 نواب لرئيسة البنك المركزي، بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023، وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيًا.

وعُين عثمان جودت أكجاي وفاتح كراهان وخديجة كراهان نوابًا لرئاسة البنك.