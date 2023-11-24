شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم القياسي العام لأسهم البورصة الأردنية ينخفض 0.02% في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.02%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2393.7 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 2.5 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45.0% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 12.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 25.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 12239 صفقة.