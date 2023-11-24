شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مباحثات لإنشاء صندوق مصرى عمانى لتنمية الصناعة والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إجراء مباحثات حول تأسيس صندوق مصري عماني يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.

جاء ذلك خلال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيس بن محمد موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، وكمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعن الجانب العماني غالب بن سعيد بن علي الحارثي رئيس مكتب الوزير، حفصة البلوشية، مديرة علاقات المستثمرين.



وزيرة التخطيط تتوسط المسؤولين في مصر وعمان

وأشادت "السعيد"، بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي، مضيفة أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري.



اجتماع وزيرة التخطيط مع وزير التجارة العماني

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، على التعاون الوثيق بين مصر وسلطنة عمان حيث أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجًا قويًا للعلاقات العربية العربية، فضلًا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأشاد قيس بن محمد موسى اليوسف، بالعلاقات المصرية العمانية، موضحًا أن اللقاءات التبادلية بين البلدين لمناقشة الملفات المتوسعة والعلاقات المختلفة تدعم تلك العلاقة وتثبت أنها تسير على النهج الصحيح، مضيفًا أن الزيارة لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى وتم الاتفاق على تكوين فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لبحث الفرص الموجودة في البلدين ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة والبناء عليها، فضلًا عن دراسة الاستراتيجية الصناعية والحوافز والاستفادة منها.