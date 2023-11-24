شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على تحركات طفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تطرأ تغيرات كبيرة على مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة تداول قصيرة اليوم الجمعة بمناسبة عيد الشكر.

بينما يركز المستثمرون على شركات تجارة التجزئة مع بدء مبيعات الجمعة السوداء وسط مؤشرات على تباطؤ في الأوضاع الاقتصادية.

وول ستريت

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.87 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 35299.90 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.78 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 4555.84 نقطة.

في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 27.82 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 14238.04 نقطة.