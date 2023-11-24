شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل ارتفاعًا طفيفًا مع انخفاض الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم بشكل طفيف ، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 1994.60 دولارًا للأوقية، ليرتفع بنسبة 0.8 % هذا الأسبوع، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، مسجلة 1996.20 دولارًا.

أسعار المعادن

حققت الفضة مكاسب خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، مسجلاً إلى 23.71 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.2% إلى 1047.93 دولارًا، في حين انخفض البلاتين 0.3% إلى 911.88 دولارًا لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني.