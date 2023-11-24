شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعقد برنامجه التنفيذي الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، البرنامج التنفيذي لعام 2023، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال حول "القيادة الاستراتيجية في المالية الإسلامية وكيفية التعامل مع الصعوبات والاستفادة من الفرص"، افتراضياً يوم الاثنين القادم.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبد الإله بلعتيق، أنه جرى اختيار موضوع هذا العام للنظر في التغيرات التي شهدها العالم في العامين الماضيين على الصعيد المالي والاقتصادي، الذي كان له الأثر الكبير في بيئة العمل.

القطاع المالي الإسلامي

تابع: من خلال التجربة التعليمية الفريدة، سيتمكن المشاركون من تحديد وإبراز المخاطر المختلفة داخل مؤسساتهم وتعزيز كفاءتهم لصياغة حلول عملية وفعالة تناسب كل حالة حسب ظروف المؤسسة وعملياتها الداخلية.

وأضاف الأمين العام للمجلس، أنه سيتم تقديم مبادرات المجلس العام ومناقشة المستجدات العالمية الراهنة في القطاع المالي الإسلامي.