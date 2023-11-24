شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات سيارات الركوب الأوروبية إلى 7040 سيارة خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير لمجلس معلومات السيارات " الأميك " ، عن انخفاض مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي، لتصل إلى 67.3% بإجمالي 7040 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 21.558 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير "أميك"، تراجعت مبيعات سيارات الركوب "اليابانية" بنسبة 56.1% ليصل الإجمالي إلى 17.073 ألف سيارة خلال فترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 مقارنة مع 38.862 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تعتزم الحكومة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وجذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.

واختيرت منطقة شرق بورسعيد لموقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة، قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وتميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان، وستقدم المنطقة حوافز للمصنعين أبرزها الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحتملين بالمنطقة.