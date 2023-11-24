البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية من 35% إلى 40 % أكثر مما كان متوقعاً وذلك في إطار سياسته النقدية لكبح التضخم.

وأوضح البنك المركزي، أمس في بيان أن رفع سعر الفائدة سوف يبطئ وتيرة التشديد النقدي ويضع حدًا لها في فترة قصيرة من الزمن.

لكن البنك المركزي التركي أعطى إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.

الجدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا بلغ ذروته عند 85 % في أكتوبر 2022 ثم ارتفع مجدداً إلى 61 % في شهر أكتوبر الماضي.