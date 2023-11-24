شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 16.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 16.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 9.9%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 6%، وصعدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.9%، 5.5%، 5.5%، 5%، على التوالي.

وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 4.3%، 4%، على التوالي، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، 3.4%، على الترتيب، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، ثم قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 63.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.710 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.127 تريليون جنيه إلى 1.178 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 331.8 مليار جنيه إلى 337.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.