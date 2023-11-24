شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي، اليوم الجمعة، ليغلق مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات من ألمانيا لاستقاء مؤشرات حول آفاق اقتصاد البلاد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة لينهي الأسبوع بمكاسب 0.9 بالمئة مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمال خفض أسعار الفائدة.

الأسهم الأوروبية

على أساس أسبوعي، تراجعت أسهم العقارات، بينما كانت أسهم شركات الإعلام والتجزئة هي الأفضل أداء.

وقاد قطاع الكيماويات مكاسب اليوم بارتفاع 0.9 بالمئة، إذ ارتفع سهم باسف الألمانية 1.8 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تستكشف إمكانية الاستحواذ على وحدتها فينترسهال ديا.