شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، إن الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر نما بمعدل 5.5% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الحكومي تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 10.5% في أكتوبر.

وذكرت الوزارة أن ارتفاع معدلات الحصاد وتشغيل ممر لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود أسهما في هذا النمو.

دعم أمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مطلع هذا الشهر عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا، حتى تتمكن من مواصلة قتالها ضد القوات الروسية.

ومن بين تلك المساعدات، الذخيرة التي تشتد حاجة الجيش الأوكراني إليها، وتبلغ قيمة الحزمة التي أعلنتها الوزارة، 100 مليون دولار ، وأذن بها الكونجرس الأمريكي بالفعل.