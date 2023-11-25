شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. CIB فى الصدارة بـ3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 40.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3 مليارات جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 465.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 1.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.012 مليار جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 110.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 851.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 42.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 783.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 102.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 525 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 169.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 496.1 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 466.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول 44.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 446.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 33.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 369.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.