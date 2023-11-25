شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ضوابط لصرف مكافآت للعاملين بالحكومة بمناسبة الأعياد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة المالية، 9 ضوابط لصرف الجهات الحكومية مكافآت للعاملين بها بمناسبة حلول الأعياد أو المناسبة سواء الدينية أو القومية، منعًا للمساءلة القانونية، وذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم (101) لسنة 2023.

جاء ذلك بعدما لاحظت وزارة المالية، صرف العديد من الجهات الإدارية بصرف مكافآت للعاملين بها بمناسبة حلول الأعياد أو المناسبات سواء دينية أو قومية وغيرها كـ "شهر رمضان - عيد الفطر والأضحى - المولد النبوي الشريف - عيد تحرير سيناء) مسماها مكافآت موسمية، وتحميلها على الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم (141) لسنة 2022.

وطالبت وزارة المالية، كافة الجهات الإدارية بضرورة مراعاة الضوابط المنظمة لصرف تلك المكافآت - منعًا للمساءلة القانونية - وفقًا لما يلي:

1- أن يكون مناط استحقاق تلك المكافآت هو عن أداء أعمال غير اعتيادية أو بالزيادة عن المعدلات الطبيعية أو عن أداء عمل مميز أو عن أداء عمل بعد مواعيد العمل الرسمية أو أعمال إضافية أو تحقيق إنجازات مع انتفاء أي ترابط أو علاقة بينها وبين حلول المناسبات أو الأعياد، حيث خلا قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 بما يجيز ذلك.

2- أن تكون تلك المكافآت بقيم مالية مقطوعة أعمالاً لنص المادة رقم (74) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، والمادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017.

3- يتم الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية.

4- عدم تلقي الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص التي يتم الخصم بتلك المكافآت عليها أي دعم أو إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الخزانة العامة للدولة.

5- عدم تأثير صرف تلك المكافآت على تحقيق الهدف المنشأ من أجله الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص.

6- ألا يؤثر صرف تلك المكافآت على حصة وزارة المالية (الشهرية أو السنوية) الواجب خصمها من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والمقررة وفقًا لأحكام المادتين (11) (12) من القانون رقم (91) لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 ، وأي قوانين أخرى صادرة بذات الشأن.

7- التأكيد على الجهات الإدارية بحظر تقديم أو قبول أيًا من الهدايا العينية فيما بينها، وأيضًا حظر تقديم المزايا العينية للعاملين بها خلال هذه المناسبات أو الأعياد.

8- حظر الصرف على مقطع تمويل الخزانة العامة (عجز الموازنة) بأية مكافآت يلزم الخصم بها على التمويل الذاتي أو التعجيل بالخصم بها على الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق موارد ذاتية.

9- مراعاة أحكام الكتاب الدوري رقم (57) لسنة 2021 بشأن الضوابط المنظمة لبعض مستحقات العاملين.