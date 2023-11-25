الاقتصاد

أول “مكاسب” للنفط في 5 أسابيع

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أول “مكاسب” للنفط في 5 أسابيع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

 

كسرت أسعار النفط حالة الخسائر الأسبوعية التي استمرت خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث حققت أول مكاسب أسبوعية لها مع نهاية التعاملات في خمسة أسابيع.

ووصل سعر التسوية الأسبوعي للعقود الآجلة إلى 80.58 دولار للبرميل بعدما ارتفع بشكل طفيف، فيما توقف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.54 دولار.

وتتأثر أسعار النفط بالتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحذر الخاص بالاجتماع المنتظر لمجموعة أوبك وهو ما ظهر من خلال تأرجح الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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