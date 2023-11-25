أول “مكاسب” للنفط في 5 أسابيع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كسرت أسعار النفط حالة الخسائر الأسبوعية التي استمرت خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث حققت أول مكاسب أسبوعية لها مع نهاية التعاملات في خمسة أسابيع.

ووصل سعر التسوية الأسبوعي للعقود الآجلة إلى 80.58 دولار للبرميل بعدما ارتفع بشكل طفيف، فيما توقف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.54 دولار.

وتتأثر أسعار النفط بالتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحذر الخاص بالاجتماع المنتظر لمجموعة أوبك وهو ما ظهر من خلال تأرجح الأسعار خلال الأسابيع الماضية.