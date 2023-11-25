شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع دون 63 جنيها، وخلال الشهر الماضي شهدت الأسعار ثباتًا ملحوظًا وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.
وكشف "السيد"، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، وسيؤدي ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين
وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلى انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، خاصة وأن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.
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