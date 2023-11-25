شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تتوقع 18 مليون سائح فى نهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الأعداد حتى الأسبوع الحالي قد زادت بنسبة 15٪ عن العام الماضي لتسجل بنهاية ديسمبر المقبل 23٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمستهدف تحقيقه في ظل الظروف الحالية 30٪، مستهدف زيادة أعداد السائحين إلي 18 مليون سائح موسم 2024.

وأشار إلى أن قطاع السياحة قد أثبت قدرته خلال السنوات الماضية على التعامل مع الأزمات المختلفة التي واجهها مع عودة الحركة سريعاً أقوى بكثير عن الدول المنافسة لمصر ومنها الأردن وإسرائيل وقبرص والمغرب.

ولفت إلى وزارة السياحة عملت علي ملف دعم شركات الطيران وحرصت على عدم إلغاء أية رحلات طيران بعودة برنامج تحفيز الطيران وزيادة المخصصات له وعمل الحملات الترويجية المشتركة لتنشيط السياحة في شرم الشيخ وغيرها خاصةً مع قيام العديد من شركات الطيران بتسيير خطوط جديدة ومنها مصر للطيران.

وأضاف أنه تم الاتفاق على 10 حملات مشتركة في ايطاليا وروسيا وامريكا وأيضا على مستوي الرحلات التعريفية والتي أصبحت رحلات تفقدية بجانب الاتفاق مع شركة العلاقات العامة على استضافت إعلاميين وصحفيين وبلوجرز لعمل رحلات وزيارات تفقدية سياحية لمصر.

وتابع عمرو القاضي، أنه جاري تحويل سياحة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية إلى ما يعرف بالسياحة الروحانية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل علي 3 مشروعات كبرى ضمن مسار العائلة المقدسة ومزارات آل البيت والترويج لتطوير جبل الطور وأيضا أعمال التطوير في وادي النطرون، مضيفاً كما هناك اهتماما كبيراً بمشاركة شركات السياحة والشركات المتخصصة بفاعلية في المعارض السياحية الدولية.