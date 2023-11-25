شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق دولي جديد لخفض الانبعاثات الناجمة عن حركة الطيران العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت أكثر من 100 دولة على هدف مؤقت لخفض الانبعاثات الناجمة عن حركة الطيران العالمية بحلول 2030.

ويكون ذلك من خلال استخدام وقود أقل تلويثا، لكن الصين وروسيا ودولا أخرى عبرت عن تحفظاتها حيال التأثير في اقتصاداتها.

انبعاثات حركة الطيران العالمية

وقالت المنظمة الدولية للطيران المدني، إن الهدف الذي اتفق عليه بعد محادثات استمرت خمسة أيام في دبي بقيادة الأمم المتحدة يدعو إلى خفض انبعاثات الكربون خمسة بالمئة.

وأشارت إلى أن الخطط تتجه عبر استخدام مصادر طاقة نظيفة، مثل وقود الطيران المستدام بحلول 2030، وتراوح الهدف بين خمسة وثمانية بالمئة في مسودة سابقة.

وأوضحت الولايات المتحدة خلال الجلسة الختامية للاجتماع الذي انعقد قبل قمة كوب28 للمناخ في الأسبوع المقبل إن الهدف أرسل "إشارة واضحة وإيجابية" إلى المجتمع المالي الذي لا بد أن يستثمر في المشروعات الجديدة للطاقة النظيفة.

انبعاثات الكربون العالمية

وتشير التقديرات إلى أن الطيران يسهم بما بين اثنين وثلاثة بالمئة، من انبعاثات الكربون العالمية.

ووقود الطيران المستدام ضروري نحو خفض هذه الانبعاثات، لكنه مكلف ويمثل أقل من واحد بالمئة من إجمالي وقود الطائرات العالمي.