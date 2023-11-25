شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. إطلاق خطة العمل بين دول مجلس التعاون وأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون لديها خطط عمل مشتركة مع دول آسيا الوسطى.

وأشار إلى أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة، وأبرزها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

خطة العمل المشتركة بين دول الخليج وأذربيجان

وذكر أنه من المتوقع أن تُطلق خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية أذربيجان 2024 - 2028 خلال الفترة القريبة القادمة.

وكان "البديوي" شارك في العاصمة الأذربيجانية باكو، بقمة رؤساء الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات آسيا الوسطى (SPECA).

وأوضح أن دعوة مجلس التعاون للمشاركة بصفته ضيف شرف في القمة تؤكد ما يحظى به المجلس من مكانة إقليمية ودولية رفيعة المستوى من جهة، ورغبة المجلس والدول المشاركة في تعزيز علاقاتها القوية والمثمرة من جهة أخرى.

العلاقات بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى

ولفت إلى أن قمة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي عقدت في شهر يوليو الماضي، أسهمت في تدشين هذا التعاون.

وبين أن مجلس التعاون يدرك الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة والفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وتطرق إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها دول العالم، والتأكيد على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي متعدد الأطراف.