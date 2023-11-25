شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم منتدى الحدود الشمالية للاستثمار ‏25 - 26 نوفمبر 2023, الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية, في نادي منسوبي وزارة الداخلية بعرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

ولدى وصول سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان تجول في أجنحة الجهات الحكومية والشركات المشاركة في المنتدى.

عشرات الفرص الاستثمارية

وطُرح خلال المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الاستثمار في منطقة الحدود الشمالية، ودور المنتدى الاستثماري في إيجاد بيئة آمنة ومحفزة لنمو استثمارات القطاع الخاص في المنطقة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين وتمكينهم وتقديم الدعم والحلول المالية وغير المالية وتشجيع المسثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية ، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، وعرض الإمكانات الاقتصادية والمميزات النسبية للمنطقة.

بعدها كرم سمو أمير الحدود الشمالية, عدداً من الجهات المشاركة في منتدى الاستثمار, كما شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات التي تسهم في دعم وتطوير الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم المجتمع ويصب في المصلحة العامة.