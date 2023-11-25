شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 63.2 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 63.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.711.8 تريليون جنيه، مقابل 1.648.6 تريليون جنيه أي بنسبة نمو بلغت 3.8%.

وقفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 4.66 في المئة، مسجلاً 25519.49 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 4.10 في المئة، ليصل عند مستوى 5065.43 نقطة، في حين حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنحو 3.97 في المئة، منهيًا تداولاته عند مستوى 7444.05 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 204.8 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 7.654 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 621 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.