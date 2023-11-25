شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 25-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 25-11-2023، بالبنوك المصرية، والذى سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتإلى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي8.45 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى البنك المركزي8.45 جنيه للشراء. 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى7.80 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى7.80 جنيه للشراء. 8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر8.02 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك مصر8.02 جنيه للشراء. 8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية7.88 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية7.88 جنيه للشراء. 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي7.89 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي7.89 جنيه للشراء. 8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي8.46 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي8.46 جنيه للشراء. 8.49 جنيه للبيع.

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