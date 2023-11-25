شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى الحدود الشمالية" يناقش تحفيز نمو الاستثمارات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم الجلسة الرئيسية بعنوان "التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية".

وشارك في الجلسة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ولت.

تحفيز نمو الاستثمارات

وتضمنت الجلسة التأكيد على أن منطقة الحدود الشمالية من المناطق الواعدة استثماريًا، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي فريد، ومزايا تنافسية في قطاعات مهمة وحيوية للاقتصاد الوطني مثل التعدين، والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية.

وتناولت الجلسة أبرز التوجهات المستقبلية للاستثمار في المنطقة، وتحفيز نمو الاستثمارات، وأهم المتطلبات التي تحتاجها المنطقة لوضعها بموقع بارز على خارطة المملكة الاستثمارية كونها وجهة استثمارية أساسية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد المشاركون في الجلسة الرئيسية أن المنتدى الاستثماري في الحدود الشمالية يمثل خارطة طريق استثمارية، وبداية لمرحلة جديدة من الحراك الاستثماري والاقتصادي والتنموي.